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رياضة

أرسنال يستعيد صدارة البريميرليغ بفوز كاسح على برايتون

Lebanon 24
07-04-2024 | 03:00
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انفرد نادي أرسنال بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتا بعدما عاد بفوز ثمين خارج قواعده على حساب برايتون 3-0 يوم امس، في المرحلة الـ32 من المسابقة.

 وكان برايتون صاحب الأفضلية في بداية المباراة لكن لدقائق قليلة فقط قبل أن يبسط رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا هيمنتهم.

وحصل أرسنال على ركلة جزاء إثر عرقلة غابرييل جيزوس داخل المنطقة من قبل المدافع الغاني طارق لامبتي فانبرى لها ساكا على يمين الحارس فيربروغن في الدقيقة 33 رافعا رصيده إلى 14 هدفا هذا الموسم.

 ونجح أرسنال في تعزيز تقدمه عندما قطع الإيطالي جورجينيو كرة من أنسيسو ومررها إلى ديكلان رايس ومنه إلى أوديغارد الذي هيأها لجورجينيو المتوغل من الجهة اليمنى فهيأها الأخير إلى كاي هافيرتس الذي تابعها داخل المرمى (61).

 ووجه البديل البلجيكي لياندرو تروسار، الضربة القاضية لبرايتون عندما تلقى كرة خلف الدفاع من هافيرتس من منتصف ملعب فريقه فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة ولعبها ساقطة داخل المرمى (86).

  ( روسيا اليوم)

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