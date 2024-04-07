بعد نحو شهر من الغياب.. عودة موفقة لميسي مع إنتر ميامي





وغاب النجم الأرجنتيني عن المباريات الأربع الماضية لإنتر ميامي، لكنه أدرج الأحد في التشكيلة التي واجهت كولورادو رابيدز على أرض فريقه.

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وبما أن إنتر ميامي سيسعى الأربعاء المقبل إلى تعويض خسارته أمام مونتيري المكسيكي 1-2 حين يحل ضيفا على الأخير في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال الكونكاكاف، فضل المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو بدء المباراة ضد كولورادو رابيدز من دون ميسي والأروغوياني لويس سواريز والإسبانيين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.



ولكن بعدما أنهى كولورادو الشوط الأول متقدما بهدف في الثواني الأخيرة من ركلة جزاء نفذها البرازيلي رافائيل نافارو، زج مارتينو بمواطنه ميسي خلال استراحة الشوطين وسرعان ما ترك بطل العالم بصمته بإدراكه التعادل بعد عرضية من مواطنه فرانكو نيغري في الدقيقة 57. حقق ليونيل ميسي عودة موفقة بعد غياب عن الملاعب لنحو شهر بسبب الإصابة، وذلك بتسجيله هدفا بعد دخوله كبديل في تعادل فريقه إنتر ميامي مع كولورادو رابيدز 2-2 الأحد في الدوري الأمريكي.وغاب النجم الأرجنتيني عن المباريات الأربع الماضية لإنتر ميامي، لكنه أدرج الأحد في التشكيلة التي واجهت كولورادو رابيدز على أرض فريقه.وبما أن إنتر ميامي سيسعى الأربعاء المقبل إلى تعويض خسارته أمام مونتيري المكسيكي 1-2 حين يحل ضيفا على الأخير في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال الكونكاكاف، فضل المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو بدء المباراة ضد كولورادو رابيدز من دون ميسي والأروغوياني لويس سواريز والإسبانيين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.ولكن بعدما أنهى كولورادو الشوط الأول متقدما بهدف في الثواني الأخيرة من ركلة جزاء نفذها البرازيلي رافائيل نافارو، زج مارتينو بمواطنه ميسي خلال استراحة الشوطين وسرعان ما ترك بطل العالم بصمته بإدراكه التعادل بعد عرضية من مواطنه فرانكو نيغري في الدقيقة 57.

ولجأ مارتينو بعدها إلى بوسكيتس بحثا عن منح الأفضلية لفريقه، وهذا ما تحقق حين توغل ميسي ومرر الكرة إلى الهندوراسي دافيد رويس على الجهة اليمنى، فلعبها الأخير عرضية لتجد البرازيلي ليوناردو أفونسو الذي أودعها الشباك (60).

ورغم المحاولات العديدة لميسي ورفاقه، فشل إنتر ميامي في تسجيل هدف الاطمئنان ليدفع الثمن غاليا قبل دقيقتين على النهاية بهدف التعادل الذي سجله كول باسيت بعد هجمة مرتدة قادها الإنجليزي كالفين هاريس.



وبذلك، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 12 نقطة من ثماني مباريات في المركز الثالث لترتيب المنطقة الشرقية التي يتصدرها نيويورك ريد بولز بـ14 نقطة من سبع مباريات. (روسيا اليوم)