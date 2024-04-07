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رياضة
ماكس فيرستابن يتوج بلقب جائزة اليابان الكبرى
Lebanon 24
07-04-2024
|
11:20
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أحرز الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية لقب سباق جائزة اليابان الكبرى، الأحد على حلبة سوزوكا ضمن بطولة العالم للفورمولا 1.
رد ريد بول على الثنائية التي أحرزها فيراري في أستراليا، بنيله المركزين الأولين لجائزة اليابان الكبرى، الجولة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا 1، بتقدم بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن على زميله المكسيكي سيرخيو بيريس الذي أحرز المركز الثاني في السباق.
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وفي سباق توقف في بدايته بسبب حادث اصطدام بين الأسترالي دانييل ريكياردو والتايلاندي ألكسندر ألبون، هيمن فيرستابن من البداية حتى النهاية وتقدم على زميله بيريس، لينهي ثنائي ريد بول السباق من حيث انطلقا.
وعوض فيرستابن انسحابه من جائزة أستراليا التي أحرزها سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس أمام زميله شارل لوكلير من موناكو.
وبعد الفوز قال فيرستابن الذي تفوق بفارق 12.535 ثانية على زميله بيريز وسجل أسرع لفة: "بعد تعثرنا قليلا في السباق الماضي كما تعلمون فإنه يسعدني كثيرا العودة للقمة."
وبهذا الفوز أصبح فيرستابن ثاني سائق يفوز بسباق اليابان ثلاث مرات متتالية بعد الألماني المعتزل مايكل شوماخر بطل العالم سابقاً سبع مرات.
وبهذا الانتصار عزز فيرستابن موقعه في صدارة ترتيب قائمة السائقين متفوقا بفارق 13 نقطة على زميله بيريز أقرب ملاحقيه.(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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