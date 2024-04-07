واصل بريست الذي لم يسبق له أن حل في مركز أفضل من الثامن، موسمه التاريخي وابتعد مجدداً في الوصافة بفوزه على ضيفه متز 4-3 الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



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وينتظر فريق المدرب إريك روا الآن خدمة من رين الذي يحل لاحقاً ضيفاً على موناكو، وذلك من أجل الابتعاد أيضاً عن الأخير بفارق أربع نقاط، ما سيعزز حظوظه بخوض دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه الذي لم يختبر فيه أي مشاركة قارية سابقاً.(بي إن سبورتس) وعلى "إستاد فرانسيس-لو بليه" الذي لا يرتقي إلى متطلبات المشاركة في المسابقات القارية، ابتعد بريست مجدداً عن ليل بفارق أربع نقاط بعدما قلصه الأخير إلى نقطة واحدة بفوزه الجمعة على مرسيليا 3-1.وينتظر فريق المدرب إريك روا الآن خدمة من رين الذي يحل لاحقاً ضيفاً على موناكو، وذلك من أجل الابتعاد أيضاً عن الأخير بفارق أربع نقاط، ما سيعزز حظوظه بخوض دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه الذي لم يختبر فيه أي مشاركة قارية سابقاً.(بي إن سبورتس)