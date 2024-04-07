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رياضة

مباراة مجنونة بين رينجرز وسيلتك

Lebanon 24
07-04-2024 | 12:30
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أنقذ رينجرز نقطة من موقعته مع ضيفه وغريمه سلتيك حامل اللقب، بإدراكه التعادل 3-3 في نهاية مجنونة لما تُعرف بمباراة دربي "أولد فورم" الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الاسكتلندي لكرة القدم.
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ودخل سلتيك اللقاء وهو في الصدارة بفارق نقطة عن غريمه مع مباراة أقل للأخير، وبدا فريق المدرب الإيرلندي الشمالي رودجرز في طريقه لتوسيعه الى أربع نقاط بتقدمه بعد أقل من دقيقة على البداية عبر الياباني دايزن مايدا، ثم بإنهاء الشوط الأول 2-0 بعد هدف ثان من الدنماركي مات أورايلي (34 من ركلة جزاء).

لكن رينجزر الذي يشرف عليه البلجيكي فيليب كليمان، عاد إلى الأجواء في بداية الشوط الثاني بفضل ركلة جزاء نفذها الإنجليزي جيمس ترافينيير (55).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقائق الأخيرة المجنونة التي شهدت إدراكه التعادل عبر البديل السنغالي عبدالله سيما (86) ثم تخلفه مجدداً بعدها بدقيقة بهدف سجله الإيرلندي آدم إيداه (87)، قبل أن يقول البديل الويلزي رابي ماتوندو كلمته في الوقت القاتل بتسديدة جميلة أنقذ بها نقطة لأصحاب الأرض (3+90).(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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