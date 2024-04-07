رونالدو يريده.. أسطورة ريال مدريد إلى نادي النصر؟

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ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، لديه رغبة كبيرة في ضم نجم كرة القدم الإسبانية، فرناندو هييرو، نجم فريق ريال مدريد السابق، لتولي منصب المدير الرياضي في فريق النصر السعودي.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن دعم رونالدو لفكرة ضم هيرو بعد أن اعتذر البرتغالي ميغيل روبيرو عن عدم قبول منصب المدير الرياضي في الفريق السعودي، بعد أن جرى الاتفاق معه في وقت سابق، إثر المساندة التي تلقاها قرار تعيينه من مواطنيه لويس كاسترو مدرب الفريق، وقائده كريستيانو رونالدو، وهو ما جعل "العالمي" يبحث عن بديل له لتولي المهمة.وأضافت الصحيفة أن رونالدو يعلم قيمة هييرو جيداً، وقدرته الكبيرة على جعل النصر على قدم المساواة مع أكبر الفرق الأوروبية، لا سيما بعد ابتعاد الفريق، خلال الموسم الحالي، عن المنافسة على الدوري السعودي، بالنظر إلى اقتراب غريمه الهلال من حسمه.(عربي21)