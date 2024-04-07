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رياضة
مانشستر يونايتد يحرم ليفربول من الصدارة
Lebanon 24
07-04-2024
|
15:11
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أكد مدرب ليفربول يورغن كلوب، أن فريقه كان يستحق أن يخرج فائزا على مضيفه مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي وانتهت بالتعادل 2-2.
وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "كان يجب أن نفوز، هذا واضح.. كان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف في الشوط الأول".
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وأضاف: "لم تكن هناك أي تسديدات لهم (يونايتد) في الشوط الأول، والنتيجة كانت 1-0 فقط، وهو أقل ما يمكن أن نتوقعه.. قدم برونو فرنانديش أداء جيدا حقا، وسجل هدفا، ثم احتجنا إلى بضع دقائق للاستقرار مرة أخرى.. لكنهم أحرزوا هدفا آخر".
وتابع: "كانت لدينا فرص كبيرة، قبل وبعد التعادل".
وواصل المدرب الألماني: "لدينا مباراة في الدوري الأوروبي يوم الخميس ضد أتالانتا، ثم سنواجه كريستال بالاس. المباريات تأتي كثيفة وسريعة. لست في قمة السعادة، لكن لا بأس".
وأردف: "لست غاضبا على الإطلاق من اللاعبين. لكن في المباراة، لن أترك الأمور تحدث فحسب. لقد تراجعنا كثيرا، وكان هناك الكثير من المواقف، التي كان بإمكاننا فيها الدفاع عن الكرة.. يجب أن تكون استباقيا".
وبهذا التعادل، بقي ليفربول في المركز الثاني متخلفا بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر ومتقدما بفارق نقطة على مان سيتي حامل اللقب.(روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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