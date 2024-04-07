Advertisement

رياضة

فريق تركي ينسحب بعد 3 دقائق من بداية مباراته.. ما السبب؟

Lebanon 24
07-04-2024 | 16:53
A-
A+
Doc-P-1184471-638481309749326001.png
Doc-P-1184471-638481309749326001.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انسحب نادي فنربهتشه بعد 3 دقائق من انطلاق مباراته على لقب كأس السوبر التركية في كرة القدم أمام غريمه التقليدي غلطة سراي الأحد، احتجاجاً على الظلم المزعوم ضده.
وحضر فنربهتشه إلى المباراة بفريقه لما دون 19 عاما، وانتزع غلطة سراي التقدم بهدف للأرجنتيني ماورو إيكاري بعد مرور أقل من دقيقة من عمر المباراة قبل أن يغادر الفريق المباراة، علماً بأن وسائل إعلام محلية كان قد كشفت مسبقا عن تخطيط فنربهتشه للانسحاب من المباراة بعد انطلاقها.
Advertisement

وقال علي كوك، رئيس فنربهتشه، في مؤتمر صحافي قبل المباراة التي اقيمت على بعد أكثر من ألف كيلومتر من إسطنبول وفي مدينة سانليورفا التي ضربها زلزال مدمّر عام 2023 "حان الوقت لإعادة ضبط كرة القدم التركية".

وكان من المخطط أن تقدم مداخيل المباراة كتبرعات لضحايا الزلزال الذي اودى بحياة 53500 شخصًا في تركيا.

وطلب النادي تأجيل اللقاء بسبب خوضه ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس ضد أولمبياكوس اليوناني. كما طالب أيضًا بتعيين حكم أجنبي لإدارة المباراة بحجة المعاملة غير المنصفة من قبل الحكام الأتراك ضده.

لكنّ الاتحاد المحلي للعبة الذي أوقف الأربعاء اثنين من لاعبي فنربهتشه لمباراة واحدة بعد أعمال عنف تخللتها مباراته أمام مضيفه طرابزون سبور وشهدت اقتحام بعض مشجعي الأخير لأرض الملعب، رفض كِلا الطلبين.(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
18:00 | 2024-04-07
15:11 | 2024-04-07
14:00 | 2024-04-07
13:00 | 2024-04-07
12:30 | 2024-04-07
12:00 | 2024-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24