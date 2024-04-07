فريق تركي ينسحب بعد 3 دقائق من بداية مباراته.. ما السبب؟

انسحب نادي فنربهتشه بعد 3 دقائق من انطلاق مباراته على لقب كأس السوبر التركية في كرة القدم أمام غريمه التقليدي غلطة سراي الأحد، احتجاجاً على الظلم المزعوم ضده.

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وحضر فنربهتشه إلى المباراة بفريقه لما دون 19 عاما، وانتزع غلطة سراي التقدم بهدف للأرجنتيني ماورو إيكاري بعد مرور أقل من دقيقة من عمر المباراة قبل أن يغادر الفريق المباراة، علماً بأن وسائل إعلام محلية كان قد كشفت مسبقا عن تخطيط فنربهتشه للانسحاب من المباراة بعد انطلاقها.وقال علي كوك، رئيس فنربهتشه، في مؤتمر صحافي قبل المباراة التي اقيمت على بعد أكثر من ألف كيلومتر من إسطنبول وفي مدينة سانليورفا التي ضربها زلزال مدمّر عام 2023 "حان الوقت لإعادة ضبط كرة القدم التركية".وكان من المخطط أن تقدم مداخيل المباراة كتبرعات لضحايا الزلزال الذي اودى بحياة 53500 شخصًا في تركيا.وطلب النادي تأجيل اللقاء بسبب خوضه ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس ضد أولمبياكوس اليوناني. كما طالب أيضًا بتعيين حكم أجنبي لإدارة المباراة بحجة المعاملة غير المنصفة من قبل الحكام الأتراك ضده.لكنّ الاتحاد المحلي للعبة الذي أوقف الأربعاء اثنين من لاعبي فنربهتشه لمباراة واحدة بعد أعمال عنف تخللتها مباراته أمام مضيفه طرابزون سبور وشهدت اقتحام بعض مشجعي الأخير لأرض الملعب، رفض كِلا الطلبين.(بي إن سبورتس)