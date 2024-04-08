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رياضة
أزمة في باريس قبل مواجهة برشلونة.. ما علاقة حكيمي؟
Lebanon 24
08-04-2024
|
09:31
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يواجه باريس سان جيرمان أزمة كبرى على صعيد مركز الظهير الأيمن، عندما يصطدم ببرشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء.
وسيغيب الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي بداعي الإيقاف عن المباراة، وكان يفترض أن يعوضه نوردي موكيلي، ولكن الأخير تعرض لإصابة خطيرة في لقاء كليرفونتين الأخير بالدوري أجبرته على المغادرة بعد 8 دقائق فقط بسبب الشك في تعرض لارتجاج.
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وبحسب "RMC"، تأكدت عدم جاهزية موكيلي للمشاركة ضد برشلونة، وبالتالي أصبح مدرب بي إس جي لويس إنريكي دون أي لاعب ظهير أيمن في المباراة المرتقبة.
ويملك إنريكي حلين بحسب "آس" لتعويض غياب حكيمي وموكيلي، الأول هو الدفع بالشاب زائير إيمري كما فعل في لقاء الكأس ضد نيس في وقت سابق هذا الموسم، وذلك بسبب سرعته وقدرته على الانطلاق بالكرة.
أما الحل الآخر الذي طرحته الصحيفة الإسبانية يتمثل في استخدام قائد الفريق ماركينوس كظهير، المركز الذي لعب فيه بمرات قليلة طوال مشواره الكروي، وسيكون بمثابة المغامرة أمام فريق بإمكانيات البلوغرانا.
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