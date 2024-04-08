إيفرتون وأزمته الجديدة!

تعرض فريق إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى خصم نقطتين إضافيتين من رصيده بسبب مخالفات في القواعد المالية.

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ويعاني إيفرتون بشكل كبير بسبب خصم النقاط، إذ تم خصم 6 نقاط منه بالفعل ما جعل الفريق يتواجد حاليا في المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة ولكن بعد العقوبة الجديدة سيهبط إلى المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.وقال بيان لرابطة الدوري "برميرليغ": "حسمت لجنة مستقلة نقطتين فورياً لإيفرتون بسبب خرقه قواعد الربحية والاستدامة في الدوري للفترة المنتهية في موسم 2022/2023".أضاف البيان "بعد استماع لثلاثة أيام الشهر الماضي، استمعت اللجنة إلى أدلة وحجج من النادي في ما يتعلّق بمجموعة من العوامل المخفّفة المحتملة لانتهاكه المعترف به لـ16.6 مليون جنيه استرليني".وكان إيفرتون كشف عن خسائر بلغت 89.1 مليون جنيه (112 مليون دولار) لموسم 2023، في الحسابات المالية التي أعلن عنها الشهر الماضي.(بي إن سبورتس)