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رياضة

المباراة التي ينتظرها الجميع غدًا.. كيف علّق أنشيلوتي عليها؟

Lebanon 24
08-04-2024 | 13:00
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أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فريقه عازم على تقديم الأفضل ضد مانشستر سيتي في المواجهة المرتقبة التي ستقام الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأوضح أنشيلوتي أن المواجهة أمام مانشستر سيتي حامل اللقب ستكون صعبة وتنتظر الريال خلالها تحديات كبيرة لكنه أكد أن لاعبي الفريق الملكي جاهزون للمواجهة المرتقبة.
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وقال المدرب الإيطالي الكبير إن الشجاعة وقوة الشخصية مهمتان جدا في مثل هذه المباريات مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي ستكون قوية وجيدة من الناحية الفنية.(بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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