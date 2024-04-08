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رياضة
إنريكي يحسمها: سنقضي على برشلونة
Lebanon 24
08-04-2024
|
15:00
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أعرب مدرب باريس سان جرمان لويس إنريكي عن وثوقه بتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة ناديه القديم برشلونة، في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
وصرح إنريكي عبر قناة ناديه PSG TV "اللعب مع برشلونة أمر صعب عاطفيا، لكنه في الوقت نفسه حافز كبير لتقديم عمل جيد".
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وأضاف "أريد فوز باريس، وأن أثبت لهم ولنفسي أنني محترف على أعلى مستوى، وهذا يعني قهر برشلونة".
وتابع "لكي نؤذيهم، علينا أن نقدم أفضل مستوى، لأن برشلونة فريق جيد وعريق، وستكون مواجهة صعبة".
واستدرك "لكنني أعتقد أننا في مستوى مرتفع، والفريق الفرنسي يمر بفترة جيدة، وأنا مقتنع بقدرتنا على إقصاء برشلونة".(موقع كورة)
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