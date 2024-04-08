عرض مهم لكييزا.. هذا النادي يريده!

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أفاد تقرير صحفي إيطالي اليوم الاثنين بسعي أحد أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لضم الإيطالي فيديريكو كييزا، نجم يوفنتوس.وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس على موعد مع "عرض مهم" من نادي نيوكاسل لمهاجمه كييزا، الذي ينتهي عقده في حزيران 2025.وأكدت الصحيفة أن يوفنتوس ينوي مناقشة تمديد عقد كييزا، لكن إذا رفض اللاعب، سيضطر النادي للاستماع إلى العروض المقدمة لضمه في نهاية الموسم. (موقع كورة)