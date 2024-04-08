Advertisement

رياضة

عرض مهم لكييزا.. هذا النادي يريده!

Lebanon 24
08-04-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1184808-638481995209324134.jpg
Doc-P-1184808-638481995209324134.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد تقرير صحفي إيطالي اليوم الاثنين بسعي أحد أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لضم الإيطالي فيديريكو كييزا، نجم يوفنتوس.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس على موعد مع "عرض مهم" من نادي نيوكاسل لمهاجمه كييزا، الذي ينتهي عقده في حزيران 2025.
Advertisement

وأكدت الصحيفة أن يوفنتوس ينوي مناقشة تمديد عقد كييزا، لكن إذا رفض اللاعب، سيضطر النادي للاستماع إلى العروض المقدمة لضمه في نهاية الموسم. (موقع كورة)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2024-04-08
14:25 | 2024-04-08
13:00 | 2024-04-08
12:00 | 2024-04-08
11:34 | 2024-04-08
10:58 | 2024-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24