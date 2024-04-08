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رياضة

الفريق يعوّل عليه.. هل سيستمر ناتشو مع ريال مدريد؟

Lebanon 24
08-04-2024 | 23:00
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن تفكير المدافع الإسباني المخضرم ناتشو هيرنانديز جديا في التجديد والاستمرار بقميص ريال مدريد، الموسم المقبل، حسب صحف إسبانية.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد أخبر ناتشو بأن الفريق يعول عليه في "أسوأ لحظات الموسم"، وقدّر اللاعب هذا الأمر بشكل إيجابي.
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وشارك ناتشو مع ريال مدريد هذا الموسم في 34 مباراة بمختلف المسابقات.(موقع كورة)
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