بالأرقام.. إليكم أغلى تشكيلة كرة قدم في العام الحالي

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كشف موقع "ترانسفير ماركت" المختص في القيم السوقية للاعبين، عن التشكيل المثالي لأغلى 11 لاعبا في عالم كرة القدم خلال العام الجاري 2024، حيث تصدر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي تبلغ قيمته 1.27 مليار يورو.ويقود هالاند خط الهجوم للتشكيل الأغلى عالميا بقيمته التسويقية التي تصل إلى 180 مليون يورو، متساويا مع النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وأيضا الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني.فكيف أتى الترتيب؟