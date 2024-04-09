للمرّة الأولى خلال رحلته مع "العالمي".. رونالدو يُطرد من الديربي السعودي! (فيديو)

طُرد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، من الملعب للمرة الأولى خلال رحلته مع العالمي في مواجهة الهلال، التي أقيمت مساء الاثنين في كأس السوبر السعودي.



وأطاح الهلال بجاره النصر بالفوز عليه (2-1)، وجاءت ثنائية الهلال عبر سالم الدوسري، ومالكوم في الدقيقتين 61 و72 على الترتيب، بينما حفظ ساديو ماني ماء وجه النصر بهدف في الدقيقة 90+9.

وأنهى النصر المباراة بـ10 لاعبين بعد أن أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 86 عقب اشتباكه مع مدافع الهلال علي البليهي.