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رياضة

للمرّة الأولى خلال رحلته مع "العالمي".. رونالدو يُطرد من الديربي السعودي! (فيديو)

Lebanon 24
09-04-2024 | 01:21
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طُرد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، من الملعب للمرة الأولى خلال رحلته مع العالمي في مواجهة الهلال، التي أقيمت مساء الاثنين في كأس السوبر السعودي.

وأطاح الهلال بجاره النصر بالفوز عليه (2-1)، وجاءت ثنائية الهلال عبر سالم الدوسري، ومالكوم في الدقيقتين 61 و72 على الترتيب، بينما حفظ ساديو ماني ماء وجه النصر بهدف في الدقيقة 90+9.
 
وأنهى النصر المباراة بـ10 لاعبين بعد أن أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 86 عقب اشتباكه مع مدافع الهلال علي البليهي.
 
 
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وتعد البطاقة الحمراء المباشرة التي تحصل عليها رونالدو في الديربي هي الأولى له مع النصر في 56 مباراة، كما أنها البطاقة الحمراء المباشرة رقم 8 للأسطورة البرتغالي في مسيرته، علما بأنه حصل على 4 بطاقات حمراء غير مباشرة.

وجدد الهلال تفوقه على النصر للمرة الثالثة على التوالي في كل البطولات الرسمية والودية، بعد انتصار الدور الأول من الدوري (3-0)، ونهائي كأس موسم الرياض الودية (2-0).

وواصل الهلال سلسلة انتصاراته إذ وصل للفوز رقم 33 على التوالي في كل البطولات، وهو رقم غير مسبوق عبر التاريخ. 
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