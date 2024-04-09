تهديد إرهابي لملاعب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا!

وصلت التهديدات الإرهابية إلى اللعبة الشعبية الأولى، أي كرة القدم وملاعبها وحتى جمهورها. فبعد أن تعرّض ملعب أليانز آرينا في ألمانيا قبل أسبوعين إلى تهديد إرهابي أثناء استضافة مباراة "بايرن ميونخ" و"بوروسيا دورتموند" في الدوري المحلي، باتت مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرّر إقامتها اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء بخطر شديد، بسبب تهديدات من قبل منظمات إرهابية.

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وقبل ساعات من إنطلاق مباريات الليلة النارية، فجرّت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل بوجود تهديدات إرهابية، لضرب الملاعب التي تستضيف مباريات الذهاب. وتتجه الأنظار سهرة اليوم الثلاثاء، إلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، حيث يسعى "ريال مدريد" الإسباني للثأر من "مانشستر سيتي" الإنكليزي، بعدما خرج على يده من نصف نهائي المسابقة الموسم الماضي، بينما يسعى "أرسنال" لتأكيد قوته هذا الموسم، بتخطيه "بايرن ميونخ" الجريح محليّاً، على ملعب "الإمارات" بالعاصمة الإنكليزية لندن. على أن تستكمل المباريات الثأرية يوم الأربعاء، بمواجهة "باريس سان جيرمان" مع "برشلونة" على ملعب "حديقة الأمراء" بفرنسا، و"أتلتيكو مدريد" مع "بوروسيا دورتموند" على ملعب ستيفاس متروبوليتانو بمدريد.

وبحسب التقرير الذي نشرته إذاعة " أوندا سيرو" الإسبانية، فإن تنظيم الدولة الإسلامي "داعش"، قد هدّد يوم الإثنين بمهاجمة ملاعب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب الصحيفة، فإن تنظيم الدولة "داعش" قد نشر عبر إحدى وسائل الإعلام الخاصة به، رسالة بعنوان "اقتلوهم جميعاً"، مع وضع أسماء الملاعب التي ستستضيف المباريات الأربع.

ومن شأن ذلك أن يفرض مستويات متزايدة من الأمن في تلك الملاعب، رداً على التهديد المحتمل.

وحين تعرّض ملعب أليانز آرينا الالماني قبل أسبوعين إلى تهديد مماثل، نشرت إحدى وسائل الإعلام التابعة لـ "داعش"، صورة للجماهير خارج الملعب، وكتبت عليها باللغة العربية "بعد المباراة"، مما أثار القلق لدى السلطات الألمانية، لكن المباراة انطلقت في موعدها بشكل طبيعي.