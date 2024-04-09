بعد صيام تهديفي دام 115 يوماً.. بنزيما يسجل أسرع هدف بتاريخ السوبر السعودي (فيديو)

نجح نجم فريق الاتحاد السعودي كريم بنزيما بدخول التاريخ، بتسجيله أسرع هدف في تاريخ السوبر السعودي، بعد صيام تهديفي دام 115 يوما.



وتمكن بنزيما أمس الاثنين، من تسجيل الهدف الأول لفريقه الاتحاد في شباك منافسه الوحدة في الثانية 56 من المباراة، فدخل بهذا الهدف تاريخ كأس السوبر السعودي من أوسع أبوابه.

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في الثانية 55، الإتحاد يتقدم بشكل مبكر



كريم بنزيما يسجل هدف سريع ضد الوحدة!

pic.twitter.com/IjDgeMjtMw — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) April 8, 2024 Advertisement



ويعد هذا هو الهدف الأول لكريم بنزيما البالغ من العمر 36 عاما، مع فريقه الاتحاد، وتحديدا منذ أن هز شباك الأهلي المصري في منتصف كانون الاول الماضي، بربع نهائي كأس العالم للأندية.



ورفع بنزيما رصيده من الأهداف مع فريقه الاتحاد إلى 13 هدفا، منها 10 في بطولة الدوري، بجانب 8 تمريرات حاسمة في 27 مباراة خاضها بمختلف المسابقات هذا الموسم. ويعد هذا هو الهدف الأول لكريم بنزيما البالغ من العمر 36 عاما، مع فريقه الاتحاد، وتحديدا منذ أن هز شباك الأهلي المصري في منتصف كانون الاول الماضي، بربع نهائي كأس العالم للأندية.ورفع بنزيما رصيده من الأهداف مع فريقه الاتحاد إلى 13 هدفا، منها 10 في بطولة الدوري، بجانب 8 تمريرات حاسمة في 27 مباراة خاضها بمختلف المسابقات هذا الموسم.

وانتهت المباراة بفوز الاتحاد على الوحدة بهدفين لهدف، ليتأهل الاتحاد حامل اللقب، إلى نهائي البطولة أمام الهلال، الذي فاز على فريق النصر، الخميس المقبل.