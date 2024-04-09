Advertisement

رياضة

بعد صيام تهديفي دام 115 يوماً.. بنزيما يسجل أسرع هدف بتاريخ السوبر السعودي (فيديو)

Lebanon 24
09-04-2024 | 03:35
A-
A+
Doc-P-1185056-638482561757895556.jpg
Doc-P-1185056-638482561757895556.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نجح نجم فريق الاتحاد السعودي كريم بنزيما بدخول التاريخ، بتسجيله أسرع هدف في تاريخ السوبر السعودي، بعد صيام تهديفي دام 115 يوما.

وتمكن بنزيما أمس الاثنين، من تسجيل الهدف الأول لفريقه الاتحاد في شباك منافسه الوحدة في الثانية 56 من المباراة، فدخل بهذا الهدف تاريخ كأس السوبر السعودي من أوسع أبوابه.
 
 
Advertisement


ويعد هذا هو الهدف الأول لكريم بنزيما البالغ من العمر 36 عاما، مع فريقه الاتحاد، وتحديدا منذ أن هز شباك الأهلي المصري في منتصف كانون الاول الماضي، بربع نهائي كأس العالم للأندية.

ورفع بنزيما رصيده من الأهداف مع فريقه الاتحاد إلى 13 هدفا، منها 10 في بطولة الدوري، بجانب 8 تمريرات حاسمة في 27 مباراة خاضها بمختلف المسابقات هذا الموسم.
 
 
وانتهت المباراة بفوز الاتحاد على الوحدة بهدفين لهدف، ليتأهل الاتحاد حامل اللقب، إلى نهائي البطولة أمام الهلال، الذي فاز على فريق النصر، الخميس المقبل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2024-04-09
04:16 | 2024-04-09
01:21 | 2024-04-09
00:09 | 2024-04-09
23:00 | 2024-04-08
16:00 | 2024-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24