أعلن الإتحاد اللبناني لكرة القدم، عن تأجيل مباراة العهد والصفاء التي كان مقرر إقامتها اليوم الثلاثاء عند الساعة 2:15 على مجمع فؤاد شهاب إلى موعد يحدد لاحقًا.

Advertisement