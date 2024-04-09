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رياضة

تأجيل مباراة العهد والصفاء

Lebanon 24
09-04-2024 | 04:16
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أعلن الإتحاد اللبناني لكرة القدم، عن تأجيل مباراة العهد والصفاء التي كان مقرر إقامتها اليوم الثلاثاء عند الساعة 2:15 على مجمع فؤاد شهاب إلى موعد يحدد لاحقًا.
 
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