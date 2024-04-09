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رياضة

اليوم.. هل يكرر مانشستر سيتي إنجازه السابق أمام ريال مدريد ؟

Lebanon 24
09-04-2024 | 07:30
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تنطلق مساء اليوم الثلاثاء مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ" بلقاءين يجمعان فريقين إنكليزيين.

وسيجمع اللقاء الأول حامل اللقب مانشستر سيتي مع الفريق الحاصل على أكثر ألقاب البطولة، ريال مدريد، وذلك على ملعب الأخير سنتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية.
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وسيكون اللقاء انتقاميا إلى حد ما، إذ كان مانشستر سيتي قد فاز "سحق" ضيفه ريال مدريد في الدور قبل النهائي الموسم الماضي بأربعة أهداف دون مقابل، في أيار الماضي.

وقال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا إنه لا يتوقع تكرار فوزه الساحق على ريال مدريد الموسم الماضي عندما يلتقيان في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي سيمثل تحديا مختلفا مع استعداده لمباراة الذهاب اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو.
 
وقال غوارديولا للصحفيين "الأمر صعب. لأن الفوز على ريال مدريد مرتين بنفس الطريقة أمر مستحيل... لأنهم يتعلمون.. أتوقع أساليب لعب مختلفة في المباراة الواحدة. لديهم القدرة على الضغط العالي واللعب بشراسة. ريال مدريد خطير للغاية... الجميع يعرف قوتهم وتحولهم السريع خلال اللعب.

وتابع قائلا "في الوقت نفسه، لا يمكنك المجيء إلى هنا فقط للسيطرة على المباراة. عليك أن تحاول النيل منهم وتسديد لكمة سريعة لهم وإجبارهم على الشعور بقدرتنا على التسجيل في أي وقت. نشعر بقوة وثقة كبيرة". (سكاي نيوز عربية) 
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