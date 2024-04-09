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رياضة

إليكم تفاصيل العرض السعودي الجديد لصلاح

Lebanon 24
09-04-2024 | 10:30
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يحضر نادي اتحاد جدة عرضا جديدا من أجل التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الاتحاد قريبا من التعاقد مع صلاح الصيف الماضي، حيث أرسل النادي السعودي عروضا تقترب من 200 مليون إسترليني، إلا أن يورغن كلوب مدرب ليفربول رفض التخلي عن اللاعب المصري.
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ووفقا لموقع "غول" العالمي، يجهز الاتحاد عرضا يبلغ 70 مليون جنيه إسترليني، للتوقيع مع صلاح خلال الميركاتو المقبل، بعيدا عن الاتفاقات الخاصة باللاعب نفسه.
 
وأشار الموقع إلى أن عقد صلاح مع الريدز ينتهي في صيف 2025، ما قد يدفع النادي الإنجليزي للاستفادة ماديا من النجم المصري قبل رحيله مجانا بعد عام.

ولم يعلن صلاح بأي طريقة موقفه من الانتقال إلى المملكة العربية السعودية.

وذكر "غول" أن صلاح ليس الهدف الوحيد للدوري السعودي من البريميرليغ في الصيف المقبل، لكن هناك رغبة أيضا في ضم كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، وكاسيميرو ورافائيل فاران (مانشستر يونايتد). (روسيا اليوم) 
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