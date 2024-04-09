فيديو يكشف ماذا فعل البليهي مع رونالدو قبل طرد الأخير!

أثارت تفاصيل المشادة التي حدثت بين كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي وعلي البليهي مدافع الهلال خلال مواجهة نصف نهائي كأس السوبر السعودي، الكثير من الجدل.

وخرج النصر من نصف نهائي كأس السوبر السعودي بعد الخسارة أمام الهلال بنتيجة 1-2 في استاد "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء أمس.

واعتدى رونالدو على البليهي في الدقيقة 84 بتوجيه ضربات باليد على جسد وصدر لاعب الهلال ليشهر حكم اللقاء محمد الهويش البطاقة الحمراء للاعب النصر.

ووفقا لفيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي، فإن علي البليهي حاول تعطيل اللعب وقام بدهس قدم مهاجم ريال مدريد السابق وهو ما أغضب رونالدو بشده ليقوم بضربه بالمرفق في صدره.

وحسب محمد فودة، الخبير التحكيمي لبرنامج أكشن مع وليد، فإن علي البليهي استحق بطاقة صفراء ثانية بسبب تعمده إهدار الوقت، ومن ثم الطرد هو الآخر.

ووفقا لفودة أيضا فإن طرد رونالدو قرار صحيح من الحكم السعودي محمد الهويش.

وأظهرت لقطات فيديو أخرى تعمد رونالدو دهس علي البليهي بعد المباراة مباشرة.

وشهدت جميع مباريات النصر والهلال منذ انضمام رونالدو للدوري السعودي مناوشات بين البليهي ومهاجم ريال مدريد السابق.

وتعد البطاقة الحمراء المباشرة التي تحصل عليها رونالدو في الديربي اليوم هي الأولى له مع النصر في 56 مباراة.

كما أنها البطاقة الحمراء المباشرة رقم 8 للأسطورة البرتغالي في مسيرته، علما بأنه حصل على 4 بطاقات حمراء غير مباشرة. ( روسيا اليوم)