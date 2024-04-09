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رياضة

"طلب غريب" من ريال مدريد خلال مباراته أمام مانشستر سيتي

Lebanon 24
09-04-2024 | 15:00
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كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد تقدم بطلب خاص للاتحاد الأوروبي قبل مباراته أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ريال مدريد، اليوم، في ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل الملكي، فيما يقام لقاء العودة على ملعب "الاتحاد"، الأسبوع المقبل.

 وأكدت شبكة ESPN  أن ريال مدريد يسعى لغلق سقف ملعبه "سانتياغو برنابيو".

وبحسب الشبكة فإن ريال مدريد يسعى لمنح فريقه أجواء جماهيرية قوية، حيث يزداد الصوت مع غلق السقف، وهو ما يسعى الملكي لفعله في كل مباراة كبيرة.

 ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اليويفا وافق على طلب ريال مدريد، وسيتم التصديق على القرار بغلق سقف معقل الميرينغي في قمة الشامبيونزليغ خلال الاجتماع الفني للمباراة الذي ينظمه اليويفا صباح يوم اللقاء.

( روسيا اليوم)
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