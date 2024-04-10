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رياضة

رومانو يفجر مفاجأة بشأن انتقال صلاح للسعودية.. ماذا قال؟

Lebanon 24
10-04-2024 | 10:30
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كشف فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، آخر التطورات بشأن الاهتمام السعودي بالحصول على خدمات محمد صلاح نجم ليفربول، في الصيف المقبل.

وأكدت العديد من التقارير السابقة، رغبة الهلال والاتحاد في ضم صلاح، بداية من الموسم المقبل.
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وقال رومانو، في تصريحات لشبكة CaughtOffside الإنكليزية: "أعلم أن هناك أنباء متكررة حول نية أندية سعودية التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح".
 
واستدرك: "لكني على علم أنه لن يتم التفاوض مع ليفربول أو صلاح، في هذا التوقيت من الموسم".

وأكد "لا يزال الاهتمام السعودي بصلاح قويا، لكنهم يعلمون جيدا حجم وقوة المنافسة لليفربول هذا الموسم، ومدى أهمية صلاح بالنسبة للريدز، لذلك لن يتم فتح في أي مفاوضات حاليا".

وختم: "صلاح أيضا سعيد حقا في ليفربول، ولم تكن هناك أي مشكلة على الإطلاق، حتى في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الماضية عندما تلقى النادي الإنجليزي عرضا سعوديا كبيرا". (روسيا اليوم) 
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