قبل مواجهة الليلة النارية.. جماهير سان جيرمان تهاجم فندق برشلونة

أقدمت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي على مهاجمة فندق برشلونة بالألعاب النارية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين اليوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلا عن وكالة CLPress إن لاعبي برشلونة لم يحصلوا على القدر الكافي من النوم، اذ مع حلول الساعة الرابعة فجرا أطلقت جماهير النادي الباريسي الهجوم الأول على كتيبة تشافي هيرنانديز وذلك عن طريق إزعاجهم بإشعال الألعاب النارية ذات الصوت العالي بمحيط الفندق.

Vers 4h10 cette nuit, des supporters du #PSG ont tiré des feux d’artifices à proximité de l’hôtel où dorment les joueurs de Barcelone à la veille du quart de finale de ligue des champions #PSGFCB. pic.twitter.com/6JkiIxQSGS — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) April 10, 2024 Advertisement

جاء ذلك بهدف إيقاظ اللاعبين وتقليل راحتهم قبل مباراة الليلة ضد فريقهم باريس سان جيرمان، ولكن مر الحدث دون مشاكل كبيرة تتجاوز الإزعاج الذي سببه للاعبي برشلونة.



ويحل برشلونة الإسباني ضيفا على نظيره باريس سان جيرمان، على أرضية ملعب "حديقة الأمراء".



ويسعى برشلونة وباريس سان جيرمان لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة من أجل استكمال المشوار نحو نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري. (روسيا اليوم)