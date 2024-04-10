غريليش دمّر ركبته.. لاعب إنكليزي يُعلن اعتزاله "مُجبرًا"

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أعلن نادي ليدز يونايتد المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم أن مدافعه ستيوارت دالاس اضطر للاعتزال عن عمر يناهز 32 عاما بعد فشله في التعافي من كسر في الساق.ولم يلعب دالاس القادم من أيرلندا الشمالية، والذي أصيب أثناء التحام مع جاك غريليش لاعب مانشستر سيتي خلال مباراة في عام 2022، مع ناديه أو منتخب بلاده منذ ذلك الحين.وقال دالاس في بيان: "على مدى العامين الماضيين، عمل فريق ليدز يونايتد الطبي، إلى جانب الجراحين الرائعين في لندن، بلا كلل لمساعدتي على التعافي من الإصابة التي تعرضت لها".وتابع: "للأسف وعلى الرغم من بذلهم لقصارى جهدهم وعدم تقدم حالة جسدي بالشكل الذي نحتاجه، يجب علي الآن قبول حقيقة أن ركبتي عانت من ضرر لا يمكن إصلاحه ولن أعود للعب كرة القدم الاحترافية. دمرني هذا الخبر بالطبع".وقال النادي: "ستيوارت هو رمز ليدز يونايتد وسيكون موضع ترحيب منا دائما في إيلاند رود. ستظل مساهمته في الذاكرة لفترة طويلة وقد عزز مكانته في التاريخ". (سكاي نيوز عربية)