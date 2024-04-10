على حافة الهبوط.. بوخوم يحاول تدارك الفشل بمدرب جديد

استعان نادي بوخوم، المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية الألمانية لكرة القدم، بهايكو بوتشر للإشراف عليه مجدداً كمدرب موقت حتى نهاية الموسم، وذلك خلفاً لتوماس ليتش الذي أقيل الإثنين بعد الخسارة أمام منافسه على البقاء في دوري الأضواء كولن 1-2.

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وتأتي الاستعانة بمدافعه السابق البالغ من العمر 43 عاماً والفريق قابع في المركز الخامس عشر، بفارق ثلاث نقاط عن المركز السادس عشر الذي يخوض صاحبه ملحق الصعود والهبوط، وذلك قبل ست مراحل على ختام الموسم.



وقال بوتشر "نحن لم نهبط بعد وسأقوم بكل ما هو ممكن كي نلعب في البوندسليغا العام المقبل".



وستكون المباراة الأولى لبوتشر السبت ضد هايدنهايم في المرحلة التاسعة والعشرين. (بي إن سبورتس)