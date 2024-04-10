سيميوني الحالم بالأبطال.. ماذا قال عن موقعة دورتموند؟

قال دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد إن فريقه يجب أن يثبت أحقيته بالوجود بين أفضل ثمانية فرق في القارة بينما يستعد لاستضافة بوروسيا دورتموند في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً الأربعاء.

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وفاز أتليتيكو، الذي ابتعد تقريباً عن سباق الدوري الإسباني حيث يحتل المركز الرابع متأخرا بفارق 17 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، ثلاث مرات في آخر ثماني مباريات بجميع المسابقات.



واحتاج الفريق إلى ركلات الترجيح ليتغلب على إنتر ميلان، وصيف بطل النسخة الماضية، ليبلغ دور الثمانية بعد انتهاء مواجهتهما في دور الستة عشر بالتعادل 2-2 في مجموع المباراتين.



وأبلغ سيميوني مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء "نحتاج فقط إلى الخروج وإظهار ما يلزم للبقاء في هذه المسابقة.



"ربما يكون دورتموند هو الفريق الذي يلعب بأكبر قدر من القوة بين أولئك الذين تأهلوا إلى دور الثمانية.(بي إن سبورتس)