Advertisement

رياضة

سيميوني الحالم بالأبطال.. ماذا قال عن موقعة دورتموند؟

Lebanon 24
10-04-2024 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1185677-638483717930018868.jpg
Doc-P-1185677-638483717930018868.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد إن فريقه يجب أن يثبت أحقيته بالوجود بين أفضل ثمانية فرق في القارة بينما يستعد لاستضافة بوروسيا دورتموند في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً الأربعاء.
Advertisement
وفاز أتليتيكو، الذي ابتعد تقريباً عن سباق الدوري الإسباني حيث يحتل المركز الرابع متأخرا بفارق 17 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، ثلاث مرات في آخر ثماني مباريات بجميع المسابقات.

واحتاج الفريق إلى ركلات الترجيح ليتغلب على إنتر ميلان، وصيف بطل النسخة الماضية، ليبلغ دور الثمانية بعد انتهاء مواجهتهما في دور الستة عشر بالتعادل 2-2 في مجموع المباراتين.

وأبلغ سيميوني مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء "نحتاج فقط إلى الخروج وإظهار ما يلزم للبقاء في هذه المسابقة.

"ربما يكون دورتموند هو الفريق الذي يلعب بأكبر قدر من القوة بين أولئك الذين تأهلوا إلى دور الثمانية.(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
17:14 | 2024-04-10
16:40 | 2024-04-10
16:30 | 2024-04-10
16:00 | 2024-04-10
15:00 | 2024-04-10
14:30 | 2024-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24