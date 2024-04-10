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رياضة

قدرات بيلينغهام.. أين اختفت؟

Lebanon 24
10-04-2024 | 15:00
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ذكر تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء،  سر تراجع الحالة الفنية للدولي الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن السبب في ذلك هو تراجع الحالة البدنية لبيلينغهام الذي لا يحصل على راحة تقريبا.
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وأوضحت أن بيلينغهام أحد اللاعبين الذين يركضون أكبر عدد من الكيلومترات على أرض الملعب، ما بين الدفاع والهجوم.

وأشارت إلى أن هذا الأمر ساعد الريال كثيرا على مدار الموسم لكنه جعله يفقد جزءا من قوته في المناطق الهجومية مؤخرا، نتيجة للتراجع البدني.

وأكدت الصحيفة أن المدرب كارلو أنشيلوتي يعرف جيدا أنه إذا لم يستعد بيلينغهام أفضل نسخة له سريعا، فمن غير المرجح أن يتمكن ريال مدريد من عبور مانشستر سيتي في دوري الأبطال.

وبناء عليه، من المنتظر أن يقرر المدرب الإيطالي إراحة بيلينغهام في مباراة الدوري المقبلة ضد ريال مايوركا، من أجل موقعة الإياب أمام مانشستر سيتي الأربعاء المقبل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 3-3 أمس الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو. (موقع كورة)
 
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