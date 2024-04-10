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رياضة

تراشق كلاميّ بين أقطاب مباراة الليلة.. المواجهة اشتعلت!

Lebanon 24
10-04-2024 | 12:30
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رد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، على مزاعم مواطنه الإسباني، لويس إنريكي، الذي يدرب باريس سان جيرمان الفرنسي في الوقت الراهن، بعد أن قال الاخير إن فريقه لا يعاني من أي ضغط، مفيداً بأن برشلونة هو الذي يعيش الضغط للوصول للدور الموالي من المسابقة، مشيراً إلى أن باريس يملك الطموح للفوز بأول لقب في دوري الأبطال، ويريد أن يتفوق الطموح على الضغط في هذه المواجهة.
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وقال تشافي، في مؤتمر صحفي على هامش اللقاء، "لا أظن أننا نعاني من أي ضغط، نحن نملك 5 ألقاب في دوري الأبطال، وباريس ليس لديه أي لقب".

وأضاف المدرب: "القصة ليست مواجهة بيني وبين لويس إنريكي، الأمر عبارة عن تحد جماعي وسيتوقف بنسبة كبيرة على ما يقوم به اللاعبون من كلا الفريقين في الميدان".

وعن إيقاف كيليان مبابي، قال: "لا تعجبني فكرة الرقابة الفردية، علينا أن نغطي كفريق ونفرض التفوق العددي لصالحنا”.(عربي21)
المصدر: عربي21
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