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رياضة

لمتابعي "الليغا".. إليكم جدول مباريات الريال وبرشلونة ضمن الجولة الـ34

Lebanon 24
10-04-2024 | 16:00
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أعلنت رابطة الليغا، مواعيد مباريات الجولة ال34 من بطولة الدوري الإسباني.

وأوضحت الرابطة، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الجولة ستنطلق يوم 3 أيار المقبل، وتختتم يوم 5 من الشهر نفسه.
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وستكون أول مباراة في الجولة ال34 بين أتلتيك بيلباو وخيتافي على ملعب الأخير، ثم يلعب ريال مدريد مع قادش في اليوم التالي.

ويلتقي أيضا جيرونا وبرشلونة على أرض الأول يوم 4 أيار المقبل، وفي نفس اليوم يلعب مايوركا مع أتلتيكو مدريد.

وفي 5 أيار المقبل، يصطدم أوساسونا مع ريال بيتيس، كما يلعب سيلتا فيجو مع فياريال، ثم تختتم الجولة في نفس اليوم بمباراة إشبيلية وغرناطة.(موقع كورة)
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