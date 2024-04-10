لمتابعي "الليغا".. إليكم جدول مباريات الريال وبرشلونة ضمن الجولة الـ34

Advertisement

أعلنت رابطة الليغا، مواعيد مباريات الجولة ال34 من بطولة الدوري الإسباني.وأوضحت الرابطة، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الجولة ستنطلق يوم 3 أيار المقبل، وتختتم يوم 5 من الشهر نفسه.وستكون أول مباراة في الجولة ال34 بين أتلتيك بيلباو وخيتافي على ملعب الأخير، ثم يلعب ريال مدريد مع قادش في اليوم التالي.ويلتقي أيضا جيرونا وبرشلونة على أرض الأول يوم 4 أيار المقبل، وفي نفس اليوم يلعب مايوركا مع أتلتيكو مدريد.وفي 5 أيار المقبل، يصطدم أوساسونا مع ريال بيتيس، كما يلعب سيلتا فيجو مع فياريال، ثم تختتم الجولة في نفس اليوم بمباراة إشبيلية وغرناطة.(موقع كورة)