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رياضة

إنجاز تاريخي.. إبن الـ16 عامًا يكسر رقم الأسطورة بولت

Lebanon 24
10-04-2024 | 13:30
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وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الجوهرة الجامايكية  نيكوي برامويل البالغ من العمر 16 عاماً فقط، تمكن من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم بولت لفئة تحت 17 عاماً، في سباق 400 متر، بعد أن قطع المسافة في توقيت قدره 47 ثانية و27 جزءاً من المائة، ليكسر رقماً قياسياً لبولت عمره 22 عاماً، إذ قطع الأسطورة مسافة هذا السباق في عام 2002، في توقيت قدره 47 ثانية و34 جزءاً من المائة.
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وكان قد حقق أسطورة ألعاب القوى يوسين بولت أرقاماً خرافية في عالم سباقات السرعة، لا سيما أنه يحمل الرقمين القياسيين العالميين لسباقي 100 و200 متر، رغم اعتزاله منذ 7 سنوات، كما أنه حقق 8 ميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية، ما جعل أرقامه هدفاً لأغلب نجوم هذه الرياضة من أجل تحطيمها.(العربي الجديد)
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