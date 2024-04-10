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رياضة

نادي بنفيكا يلغي تذاكر مشجعي مرسيليا.. ما السبب؟

Lebanon 24
10-04-2024 | 14:30
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خوفًا من أي إشكالات أمنية، قرر نادي بنفيكا البرتغالي إلغاء تذاكر مشجعي أولمبيك مرسيليا الفرنسي قبل مباراة مرتقبة بينهما في  البرتغال بالدوري الأوروبي لكرة القدم غدا الخميس بعد أن حذرته السلطات من أعمال عنف محتملة.
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وقررت السلطات الفرنسية الأسبوع الماضي منع جماهير فريق بنفيكا من حضور  مباراة الإياب.

وحث الناديان في بيان مشترك يوم الأحد الماضي، السلطات في  البلدين على السماح بحضور الجماهير في المباراتين.

وقال النادي البرتغالي إن السلطات حذرته من تهديد النظام العام "خاصة أعمال عنف مرتبطة بالرياضة من مشجعي الناديين وكذلك من اشتباكات محتملة مع قوات الأمن".(عربي21)
المصدر: عربي21
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