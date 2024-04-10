قبل موقعة أتالانتا.. ليفربول يستعيد 4 لاعبين

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رغم أن يورغن كلوب مدرب ليفربول تلقى دفعة كبيرة هذا الأسبوع بعودة أربعة من لاعبيه الأساسيين إلى التدريبات، فإنه لا يزال غير متأكد من إمكانية مشاركتهم في مباراة أتالانتا غداً الخميس.واقترب ترينت ألكسندر-أرنولد وديوغو جوتا وأليسون وستيفان بايتشتيتش من استعادة كامل لياقتهم مع ليفربول الذي يخوض منافسة قوية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.وقال كلوب للصحافيين "بالتأكيد، لم نتعجل بشأن عودتهم".وتابع: "ترينت وجوتا يتدربان معاً كثيراً منذ أسبوعين. خضعا للكثير من التدريبات وأديا بشكل جيد للغاية أمس".وواصل: "سنرى كيف تسير الأمور بالنسبة لهما، لكنهما عادا إلى التدريبات وسنرى كيف يمكننا استغلالهما".واختتم: "نعم، نحن بحاجة إلى عودتهما ولكننا نحتاجهما بأفضل المستويات وبالإيقاع المطلوب".(24.ae)