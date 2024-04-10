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رياضة

البايرن يفتقد لـ"غنابري".. كم سيغيب عن الملاعب؟

Lebanon 24
10-04-2024 | 16:40
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تأكد غياب مهاجم بايرن ميونخ سيرجي غنابري عن الملاعب لفترة بسبب إصابته بشد عضلي، ليحرم الفريق الألماني من جهوده في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام آرسنال الأسبوع المقبل.
 
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 وسجل غنابري هدف التعادل 1-1 في مباراة انتهت بالتعادل بين الفريقين 2-2 أمس الثلاثاء في لندن، قبل أن يضطر لمغادرة الملعب مصاباً في الدقيقة 71.
 
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