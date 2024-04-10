تأكد غياب مهاجم بايرن ميونخ سيرجي غنابري عن الملاعب لفترة بسبب إصابته بشد عضلي، ليحرم الفريق الألماني من جهوده في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام آرسنال الأسبوع المقبل.

ℹ️ سيفتقد #البايرن خدمات سيرج جنابري في الوقت الراهن بسبب إصابته بتمزق في أوتار الركبة اليسرى في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام آرسنال. وكانت هذه هي نتيجة الفحص التي أجراه الطاقم الطبي للبايرن.



نتمنى لك شفاءً عاجلًا يا جنابري! ❤️#ميا_سان_ميا pic.twitter.com/02NDWFoTPD — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) April 10, 2024 Advertisement



وسجل غنابري هدف التعادل 1-1 في مباراة انتهت بالتعادل بين الفريقين 2-2 أمس الثلاثاء في لندن، قبل أن يضطر لمغادرة الملعب مصاباً في الدقيقة 71. وسجل غنابري هدف التعادل 1-1 في مباراة انتهت بالتعادل بين الفريقين 2-2 أمس الثلاثاء في لندن، قبل أن يضطر لمغادرة الملعب مصاباً في الدقيقة 71.