ℹ️ سيفتقد #البايرن خدمات سيرج جنابري في الوقت الراهن بسبب إصابته بتمزق في أوتار الركبة اليسرى في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام آرسنال. وكانت هذه هي نتيجة الفحص التي أجراه الطاقم الطبي للبايرن.
نتمنى لك شفاءً عاجلًا يا جنابري! ❤️#ميا_سان_ميا pic.twitter.com/02NDWFoTPD
— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) April 10, 2024
ℹ️ سيفتقد #البايرن خدمات سيرج جنابري في الوقت الراهن بسبب إصابته بتمزق في أوتار الركبة اليسرى في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام آرسنال. وكانت هذه هي نتيجة الفحص التي أجراه الطاقم الطبي للبايرن.
نتمنى لك شفاءً عاجلًا يا جنابري! ❤️#ميا_سان_ميا pic.twitter.com/02NDWFoTPD