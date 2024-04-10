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رياضة

ساعة غوارديولا "النادرة" تُشغل وسائل التواصل.. وقيمتها خيالية!

Lebanon 24
10-04-2024 | 23:36
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وهو يرتدي ساعة ثمينة، خلال لقاء فريقه مع ريال مدريد الإسباني، بدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، تداول رواد مواقع التواصل صورة لساعة المدرب بيب غوارديولا، باعتبارها ساعة نادرة وخاصة جدًا بتصميم من شركة "ريتشارد ميل"
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ووفقا لموقع "ميرور"، فإن هذه الساعة الخاصة من شركة الساعات السويسرية الفخمة، تبلغ قيمتها 1.4 مليون دولار.

وذكر الموقع أن هناك 50 قطعة في العالم فقط من هذه الساعة الخاصة، يملك إحداها أسطورة التنس الإسباني رافايل نادال، بالإضافة إلى غوارديولا.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز

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