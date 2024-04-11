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رياضة

محكمة إسبانية تقرر استدعاء فينيسيوس.. ما السبب؟

Lebanon 24
11-04-2024 | 01:42
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قررت محكمة إسبانية في بلد الوليد، استدعاء فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، على خلفية الأحداث العنصرية التي لاحقت اللاعب.

وتعرض فينيسيوس للكثير من الأزمات العنصرية في الدوري الإسباني، مما جعله يطلب بالمزيد من الاهتمام بإنهاء عاجل للمشكلة.
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وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنّ فينيسيوس تحصل على الاستدعاء الرابع من محكمة بلد الوليد بعد الأحداث التي جرت في ملعب خوسيه زوريلا في 30 كانون الاول 2022.

ولن يسافر فينيسيوس إلى بلد الوليد، ولكنّه سوف يدلي بشهادته عبر الفيديو. كما أكدت الصحيفة التحقيق مع خمسة أشخاص متهمين بالعنصرية ضد فينيسيوس ولكنهم نفوا الأمر.


وفي حال أدين هؤلاء الخمسة، فإنّ أقصى عقوبة محتملة ستكون غرامة مالية تحددها المحكمة. (جول)
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