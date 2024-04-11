الأندية السعودية قرّرت إيقاف مفاوضاتها لضم صلاح.. لماذا؟

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بعد تداول أنباء حول احتمال انتقال محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنكليزي، لأحد أندية الدوري السعودي خلال موسم الصيف المقبل، كشف خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا فابريزيو رومانو، أن الأندية السعودية قررت إيقاف مفاوضاتها لضم صلاح في الوقت الحالي بصورة مؤقتة، سواء المفاوضات مع نادي ليفربول أو مع محمد صلاح نفسه ووكيله رامي عباس.وقال رومانو في تصريحات مع شبكة "كوت أوفسايد"الإنكليزية، إنه ورغم الأنباء المتكررة عن رغبة عدة أندية سعودية في التعاقد مع محمد صلاح، تم غلق الملف في الوقت الحالي، حيث لن يتفاوض أي نادٍ سعودي سواء مع ليفربول أو محمد صلاح نفسه.كما أوضح أن أندية الدوري السعودي تدرك أهمية موسم ليفربول ومنافسته على أكثر من لقب لذا ستترك محمد صلاح وليفربول للتركيز في المنافسات التي يخوضها الفريق حتى نهاية الموسم الجاري. (العربية)