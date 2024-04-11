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رياضة

داني ألفيش يعيد 161 ألف دولار لوالد نيمار

Lebanon 24
11-04-2024 | 08:19
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أعاد نجم منتخب البرازيل السابق لكرة القدم، داني ألفيش، المحكوم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف في شباط الماضي بتهمة الاغتصاب، مبلغ 150 ألف يورو (نحو 161 ألف دولار)، الذي أقرضه إياه والد زميله السابق نيمار، لدفع تكاليف دفاعه، وفقا لما أعلنته محاميته، الأربعاء.
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وقالت إينيس غوارديولا في رسالةٍ إلى فرانس برس: "أعاد داني ألفيش مبلغ الـ150 ألف يورو إلى (والد) نيمار قبل أسبوع"، من دون أن تكشف أسباب إعادة المبلغ.
وكان والد نيمار، لاعب الهلال السعودي الحالي وباريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني سابقا، قد أعلن في كانون الثاني الماضي أنه ساعد ألفيش -الذي لم يكن مدانا حينها- ماليا، وهي خطوة أدينت بشكلٍ كبيرٍ في البرازيل.
وأعلنت محكمة برشلونة، الإثنين، أن لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيش، المحكوم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب في شباط الماضي، دفع كفالة قدرها مليون يورو (نحو مليون و81 ألف دولار) وسيتمكن من مغادرة السجن.
 
 
وفي اذار، وتحديدا بعد شهرٍ على الإدانة، نفى والد زميل ألفيش سابقا في الناديين الفرنسي والإسباني كما المنتخب، أن يكون هو أو ابنه أو عائلته سيدفعون الكفالة التي وافقت محكمة في برشلونة عليها، البالغة مليون يورو (1.08 مليون دولار)، للإفراج المؤقت عنه أثناء النظر في استئنافه.
وحُكم على ألفيش (40 عاماً)، وهو أحد أكثر اللاعبين تتويجا في العالم، بتهمة اغتصاب شابة في حمام بملهى ليلي في برشلونة، في الساعات الأولى من 31 أيلول 2022.
وأُطلق سراحه في 25 اذار من سجن "بريانس 2" على بعد 40 كلم شمال غرب برشلونة حيث احتجز، بعد 5 أيام على موافقة المحكمة على الإفراج المؤقت عنه، وذلك بعد جمع مبلغ الكفالة.
ورفضت محكمة إسبانية، الأربعاء، الاستئنافات المقدمة من فريق الادعاء ضد قرار الإفراج عن اللاعب. (الحرة)
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