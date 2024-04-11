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رياضة

تعليق "طبقي" بحق لامين جمال يطيح معلق شبكة رياضية شهيرة

Lebanon 24
11-04-2024 | 10:01
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اعتذر الأرجنتيني خيرمان بورغوس، المدرب المساعد سابقا لأتلتيكو مدريد الإسباني، لإدلائه بتعليق مسيء بحق جناح برشلونة لامين جمال خلال المواجهة مع باريس سان جرمان الفرنسي، الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
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وبعد رؤية اللاعب المراهق يتلاعب بالكرة في فترة الإحماء، قال بورغوس الذي يعمل معلقا لقناة موفيستار الإسبانية إن ابن السادسة عشرة "سينتهي به الأمر عند إشارات المرور"، ملمحا إلى تسوله من أجل الحصول على المال عبر القيام بحركات استعراضية.
وصفت الصحف الإسبانية التعليق بـ"الطبقي" ذكر بالجذور المتواضعة للدولي الإسباني، وهو من والد مغربي وأم غينية استوائية، نشأ في حي روكافوندا الشعبي في كاتالونيا.
اضطر المساعد السابق للأرجنتيني دييغو سيميوني في أتلتيكو، إلى الاعتذار بعد مقاطعة الفريقين مقابلات ما بعد المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 3-2 في باريس، معّبرين عن احتجاجهما.
قال بورغوس (54 عاما) لموفيستار "إذا شعر أحدهم بالإهانة، فأنا اعتذر علنا. في هذه الأوقات الصعبة، يجب التأقلم مع كل شيء وهذا ما نقوم به".
نشر بورغوس بعدها إعلاناً في حسابه على انستغرام يكرر فيه اعتذاره "لم تكن لدي نية إيذاء لامين جمال بأي شكل من الأشكال، ولا برشلونة، اللاعبين، ويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) أو موفيستار بلاس حيث أعمل".
تابع "ألقيت نكتة حول صفاته وأشدت بفضائله، لم أتحدث بأي شكل من الأشكال عن أي عرق أو طبقية".
قدمت موفيستار بدورها اعتذارها على التعليق الذي استهدف الموهبة الصاعدة بسرعة صاروخية في سماء الكرة الإسبانية وأصغر هداف في تاريخ المنتخب الأحمر.
وقالت صحيفة "ريليفو" الإسبانية إن بورغوس تقدم باستقالته بعد الضجة التي أحدثها تعليقه. (الحرة)

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