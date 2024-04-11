فنربهتشه التركي رفض خوض مباراة له.. وهكذا تم معاقبته

غُرّم نادي فنربهتشه التركي بعقوبة مالية الخميس بعدما غادر لاعبوه الملعب بعد ثلاث دقائق من صافرة بداية الكأس السوبر المحلية بمواجهة غلطة سراي الأحد، للتنديد بالظلم المزعوم ضد ناديهم، وفقاً لما أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم.

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وكان نادي العاصمة إسطنبول قد قرّر للأسباب نفسها إشراك تشكيلة من فريق ما دون 19 عاماً أمام منافسه اللدود غلطة سراي.



وبعدما افتتح مهاجم غلطة سراي الأرجنتيني ماورو إيكاردي التسجيل في الدقيقة الأولى، عاد لاعبو فنربهتشه إلى غرفة تبديل الملابس ورفضوا إكمال اللقاء.



وفرض الاتحاد التركي لكرة القدم الذي أعلن فوز غلطة سراي 3-0، غرامة قدرها 115 ألف يورو على فنربهتشه بسبب هذا "الانسحاب".



من ناحيته، أعلن رئيس فنربهتشه علي كوتش قبل انطلاق المباراة: "لقد حان الوقت لإعادة ضبط ساعات كرة القدم التركية". مفترضاً مقاطعة المباراة.



وأكد كوتش أنّ الكثير من ألقاب البطولات "استعصت" على فنربهتشه بطريقة مشكوك فيها"، مندداً بوجود "شبكة مخفية في كرة القدم التركية" والتي كما يؤكد، "تقرر مسار البطولة من خلال الحكام".



وكان فنربهتشه أصرّ على استقدام حكام اجانب لادارة الكأس السوبر، كما طالب بتأجيلها بسبب قرب موعدها من استحقاقه القاري في عقر دار أولمبياكوس اليوناني الخميس في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة "كونفرنس ليغ"، وهما مطلبان رفضهما الاتحاد التركي.(بي ان سبورتس)