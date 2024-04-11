19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
صرخ على الحكم.. ميدفيديف يودّع بطولة مونت كارلو للتنس
Lebanon 24
11-04-2024
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكن خاتشانوف من إقصاء دانييل ميدفيديف المصنف الأول عالميا بعد أن دخل الأخيرفي جدال حاد مع الحكم الرئيسي قبل أن يودع بطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة عقب خسارته 6-3 و7-5.
وبعد بداية متقلبة وأربع نقاط لكسر الإرسال في أول أربعة أشواط، ارتكب ميدفيديف خطأ مزدوجا في ضربة الإرسال ليمنح خاتشانوف التقدم 5-3، وحافظ المصنف 17 عالميا على إرساله بأريحية ليحسم المجموعة الأولى.
Advertisement
وتخلص ميدفيديف من بعض مشاكله المبكرة في المجموعة الثانية وحصل على نقطة للفوز بالمجموعة عندما كان متقدما 5-4 لكنه أهدر هذه الفرصة ولم يتمكن من كسر إرسال خاتشانوف.
وتماسك خاتشانوف تحت ضغط ميدفيديف الذي تلاشى سريعا ليلقي بمضربه على اللوحة الخلفية بعد قرار خاطئ من حكم الخط.
وصرخ ميدفيديف، الذي دخل في جدال مع الحكم الرئيسي أيضا بعد فوزه على غايل مونفيس أمس الأربعاء، في وجه الحكم "افتح عينيك" قبل أن يتم عقابه بخصم نقطة. (بي إن سبورتس)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
11/04/2024 02:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة خطف جديدة... هذه تفاصيلها
Lebanon 24
عمليّة خطف جديدة... هذه تفاصيلها
12:37 | 2024-04-11
11/04/2024 12:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ قدير في المستشفى... حياته في خطر وهذا ما كشفه طبيبه عن وضعه الصحيّ
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ قدير في المستشفى... حياته في خطر وهذا ما كشفه طبيبه عن وضعه الصحيّ
13:39 | 2024-04-11
11/04/2024 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
صحافي لبنانيّ يُعلن عن خبر حزين جدّاً: "معي سرطان درجة رابعة.. ادعولي"
Lebanon 24
صحافي لبنانيّ يُعلن عن خبر حزين جدّاً: "معي سرطان درجة رابعة.. ادعولي"
14:23 | 2024-04-11
11/04/2024 02:23:05
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة زوجها محمد صوفان جيسيكا عازار تحتفل بعيد الفطر في لندن.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
برفقة زوجها محمد صوفان جيسيكا عازار تحتفل بعيد الفطر في لندن.. شاهدوا الصور
04:00 | 2024-04-11
11/04/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
17:09 | 2024-04-11
ليفربول يتعرّض لهزيمة ثقيلة
16:53 | 2024-04-11
الهلال يكتسح الاتحاد ويتوج بلقب السوبر السعودي
16:30 | 2024-04-11
قبل الرحيل إلى إسبانيا.. مبابي مُطالب بالثأر
16:05 | 2024-04-11
ميسي يعود لـ "طأطأة الرأس"
15:30 | 2024-04-11
أرنولد إلى ريال مدريد؟
13:30 | 2024-04-11
معاقبة شيفيلد الإنجليزي لتخلفه عن سداد مدفوعات
فيديو
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
12/04/2024 01:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
01:42 | 2024-04-11
12/04/2024 01:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يعيش وحيدا في بيروت: جورج وسوف يكشف أسرارًا عن حياته وهذا ما قاله عن ثروته (فيديو)
Lebanon 24
يعيش وحيدا في بيروت: جورج وسوف يكشف أسرارًا عن حياته وهذا ما قاله عن ثروته (فيديو)
00:53 | 2024-04-10
12/04/2024 01:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24