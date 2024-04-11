صرخ على الحكم.. ميدفيديف يودّع بطولة مونت كارلو للتنس

تمكن خاتشانوف من إقصاء دانييل ميدفيديف المصنف الأول عالميا بعد أن دخل الأخيرفي جدال حاد مع الحكم الرئيسي قبل أن يودع بطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة عقب خسارته 6-3 و7-5.

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وبعد بداية متقلبة وأربع نقاط لكسر الإرسال في أول أربعة أشواط، ارتكب ميدفيديف خطأ مزدوجا في ضربة الإرسال ليمنح خاتشانوف التقدم 5-3، وحافظ المصنف 17 عالميا على إرساله بأريحية ليحسم المجموعة الأولى.وتخلص ميدفيديف من بعض مشاكله المبكرة في المجموعة الثانية وحصل على نقطة للفوز بالمجموعة عندما كان متقدما 5-4 لكنه أهدر هذه الفرصة ولم يتمكن من كسر إرسال خاتشانوف.وتماسك خاتشانوف تحت ضغط ميدفيديف الذي تلاشى سريعا ليلقي بمضربه على اللوحة الخلفية بعد قرار خاطئ من حكم الخط.وصرخ ميدفيديف، الذي دخل في جدال مع الحكم الرئيسي أيضا بعد فوزه على غايل مونفيس أمس الأربعاء، في وجه الحكم "افتح عينيك" قبل أن يتم عقابه بخصم نقطة. (بي إن سبورتس)