أرنولد إلى ريال مدريد؟

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وسط تكهنات مستمرة حول مشاريع ريال مدريد المتعلقة بفترة الانتقالات الصيفية، يبرز مركز واحد على أرض الملعب، باعتباره الوحيد الذي يحتاج لتعزيز ضروري.هذا المركز هو الظهير الأيمن، في ظل حاجة داني كارفاخال للاعب ينافسه أو يزيح عنه حملا بدنيا، واللاعب الذي تحدثت عنه التقارير الصحفية بشأن إمكانية شغله لهذا الموقع المهم، هو ظهير ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد.وبرز أرنولد كواحد من أفضل لاعبي العالم في مركزه خلال السنوت الخمس الأخيرة، وهو المعروف بقدرته الفائقة على صناعة الأهداف، من خلال عرضياته المميزة من الجهة اليمنى.الحديث عن أرنولد، جاء بعد تعرضه لإصابات متكررة هذا الموسم، حدت من ظهوره في المباريات المهمة، في وقت يضع فيه مدرب ليفربول يورجن كلوب ثقته الكاملة بالنجم الدولي الإنجليزي.لكن كلوب اضطر للبحث عن بدائل فورية في هذا المركز بعد تعدد إصابات أرنولد، فوجد ضالته بشكل غير متوقع، في الظهير الإيرلندي الشاب كونور برادلي، الذي تم ترفيعه من فريق الشباب، ليحقق نجاحا فوريا غير متوقع، ويكسب محبة جمهور الريدز، بفضل معدل جهده المرتفع، وموازنته بين الدورين الدفاعي والهجومي.(موقع كورة)