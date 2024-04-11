قبل الرحيل إلى إسبانيا.. مبابي مُطالب بالثأر

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بعد ساعات من خسارة باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام برشلونة (2-3) في معقله حديقة الأمراء، اعتبر قطاع كبير من جمهور بي إس جي أن المهاجم كيليان مبابي المسؤول الأول عن الأداء السيئ الذي قدمه الفريق الفرنسي.وللحيلولة دون أن تنقلب ليلة باريس الحزينة إلى وداع أوروبي للنجم الفرنسي عن حديقة الأمراء، يطالب المشجعون الآن بتعديل النتيجة في لقاء الإياب.بهذا الشيء وحده سيصبح اللاعب الذي قدم 7 أعوام رائعة في العاصمة الفرنسية، قادرا على أن يكون مرشحا للفوز بالكرة الذهبية.ذلك لأن مستواه أمام برشلونة يبعده بصورة كبيرة عن هذا اللقب الفردي الذي يتمنى مبابي الفوز به، فقد كان حاضرا غائبا أمام الدفاع الكتالوني الذي استعاد صلابته التي تميز بها الموسم الماضي وأبطل فعالية المهاجم الفرنسي تماما.وأكدت صحيفة "لوباريزيان" في عددها الصادر اليوم "إذا كانت إسبانيا تلهمه، فقد حان الوقت لفعل شيء ما"، في إشارة واضحة إلى رحيله المحتمل إلى ريال مدريد.وبعثت "ليكيب" بنفس الرسالة ولم تخف المطبوعة الفرنسية إحباطها من مستوى المهاجم الدولي الفرنسي، مؤكدة "قبل رحيله إلى كرة القدم الإسبانية، مبابي مدين بالثأر".(موقع كورة)