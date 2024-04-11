رسالة أنشيلوتي للاعبي الريال قبل الكلاسيكو.. واضحة!

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أكمل ريال مدريد، اليوم الخميس، مرانه الثاني استعدادا لمواجهة ريال مايوركا السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني.وتأتي المواجهة وسط موقعتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، ولا يرغب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي، في إضاعة نقاطها لمواصلة المشوار نحو لقب الليجا.وأبلغ أنشيلوتي اللاعبين بأن الرسالة واضحة، الخروج بانتصار من معقل مايوركا للوصول على الأقل بفارق 8 نقاط عن برشلونة، قبل موقعة الكلاسيكو في الجولة التالية من الليجا يوم الأحد 21 نيسان.(موقع كورة)