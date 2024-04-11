ميسي يعود لـ "طأطأة الرأس"

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أصبحت الصورة أعلاه والتي يظهر بها ليونيل ميسي مطأطئ الرأس هي الأكثر تكرارًا له في السنوات الأخيرة، وقد ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بتلقيه الخسائر مع فريقه خاصة في البطولات القارية، سواء برشلونة أو باريس سان جيرمان سابقًا أو إنتر ميامي حاليًا.النجم الأرجنتيني فشل مساء أمس في العودة من المكسيك بالنتيجة الإيجابية والمطلوبة لمواصلة فريقه إنتر ميامي مشواره في كأس أبطال كونكاكاف، وذلك خلال ظهوره الأول في البلاد.بطل العالم لعب أول مباراة له في مسيرته في المكسيك، وقد خسرها مع فريقه الأمريكي بنتيجة 3-1 أمام مونتيري ليخرج من ربع نهائي البطولة القارية ويفقد فرصته في التواجد بالنسخة القادمة من كأس العالم للأندية.ميسي لم يُقدم الكثير خلال اللقاء، حال فريقه وجاءت أرقامه مخيبة تمامًا، إذ اكتفى بتمريرة حاسمة من ركلة ثابتة و3 تسديدات على المرمى جميعها جاءت خارج القائمين والعارضة، وقد مرر 56 تمريرة بنسبة نجاح لم تتجاوز الـ79%.(goal.com)