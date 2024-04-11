18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ليفربول يتعرّض لهزيمة ثقيلة
Lebanon 24
11-04-2024
|
17:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّض ليفربول، لهزيمة ثقيلة في بطولة يوروبا ليغ، على أرضه وبين جماهيره، مساء الخميس، من نادي أتالانتا الإيطالي.
وخسر ليفربول بنتيجة 0-3، في ليلة لم يصدقها جماهير "الريدز"، والتي وضعته في مأزق أوروبي حقيقي، قريباً من الخروج من البطولة.
Advertisement
وأثار المدرب الألماني يورغن كلوب الجدل، عندما قرر بدء المباراة دون عدد من نجومه الأساسيين، وهم المصري محمد صلاح، والهنغاري دومينيك سوبوسلاي، والكولومبي لويس دياز، والأسكتلندي آندي روبرتسون.
قرار كلوب غير المتوقع أثار غضب عدد من جماهير الفريق على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرت أن غياب النجوم كان سببا بتقدم أتالانتا بهدف نظيف في الشوط الأول، مما سهل المهمة في الشوط الثاني.
وسجّل لأتالانتا المهاجم الإيطالي جيانلوكا سكاماكا هدفين، والكرواتي ماريو باساليك، الهدف الثالث.
وحاول كلوب إصلاح الموقف بإشراك محمد صلاح وسوبوسلاي وروبرتسون في مطلع الشوط الثاني، لكن أتالانتا وسع النتيجة ليحقق انتصارا تاريخيا على استاد أنفيلد.
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
11/04/2024 02:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة خطف جديدة... هذه تفاصيلها
Lebanon 24
عمليّة خطف جديدة... هذه تفاصيلها
12:37 | 2024-04-11
11/04/2024 12:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ قدير في المستشفى... حياته في خطر وهذا ما كشفه طبيبه عن وضعه الصحيّ
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ قدير في المستشفى... حياته في خطر وهذا ما كشفه طبيبه عن وضعه الصحيّ
13:39 | 2024-04-11
11/04/2024 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
صحافي لبنانيّ يُعلن عن خبر حزين جدّاً: "معي سرطان درجة رابعة.. ادعولي"
Lebanon 24
صحافي لبنانيّ يُعلن عن خبر حزين جدّاً: "معي سرطان درجة رابعة.. ادعولي"
14:23 | 2024-04-11
11/04/2024 02:23:05
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة زوجها محمد صوفان جيسيكا عازار تحتفل بعيد الفطر في لندن.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
برفقة زوجها محمد صوفان جيسيكا عازار تحتفل بعيد الفطر في لندن.. شاهدوا الصور
04:00 | 2024-04-11
11/04/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:53 | 2024-04-11
الهلال يكتسح الاتحاد ويتوج بلقب السوبر السعودي
16:30 | 2024-04-11
قبل الرحيل إلى إسبانيا.. مبابي مُطالب بالثأر
16:05 | 2024-04-11
ميسي يعود لـ "طأطأة الرأس"
15:30 | 2024-04-11
أرنولد إلى ريال مدريد؟
14:30 | 2024-04-11
صرخ على الحكم.. ميدفيديف يودّع بطولة مونت كارلو للتنس
13:30 | 2024-04-11
معاقبة شيفيلد الإنجليزي لتخلفه عن سداد مدفوعات
فيديو
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
12/04/2024 03:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
01:42 | 2024-04-11
12/04/2024 03:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
يعيش وحيدا في بيروت: جورج وسوف يكشف أسرارًا عن حياته وهذا ما قاله عن ثروته (فيديو)
Lebanon 24
يعيش وحيدا في بيروت: جورج وسوف يكشف أسرارًا عن حياته وهذا ما قاله عن ثروته (فيديو)
00:53 | 2024-04-10
12/04/2024 03:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24