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رياضة

ليفربول يتعرّض لهزيمة ثقيلة

Lebanon 24
11-04-2024 | 17:09
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تعرّض ليفربول، لهزيمة ثقيلة في بطولة يوروبا ليغ، على أرضه وبين جماهيره، مساء الخميس، من نادي أتالانتا الإيطالي.
وخسر ليفربول بنتيجة 0-3، في ليلة لم يصدقها جماهير "الريدز"، والتي وضعته في مأزق أوروبي حقيقي، قريباً من الخروج من البطولة.
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وأثار المدرب الألماني يورغن كلوب الجدل، عندما قرر بدء المباراة دون عدد من نجومه الأساسيين، وهم المصري محمد صلاح، والهنغاري دومينيك سوبوسلاي، والكولومبي لويس دياز، والأسكتلندي آندي روبرتسون.
قرار كلوب غير المتوقع أثار غضب عدد من جماهير الفريق على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرت أن غياب النجوم كان سببا بتقدم أتالانتا بهدف نظيف في الشوط الأول، مما سهل المهمة في الشوط الثاني.
وسجّل لأتالانتا المهاجم الإيطالي جيانلوكا سكاماكا هدفين، والكرواتي ماريو باساليك، الهدف الثالث.

وحاول كلوب إصلاح الموقف بإشراك محمد صلاح وسوبوسلاي وروبرتسون في مطلع الشوط الثاني، لكن أتالانتا وسع النتيجة ليحقق انتصارا تاريخيا على استاد أنفيلد.
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