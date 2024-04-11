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رياضة

إسرائيل تدخل عالم "التطبيع الرياضي" من الباب العريض

Lebanon 24
11-04-2024 | 23:35
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وقع اتحاد إسرائيل للكرة اتفاقية تعاون، قد تفتح الباب لمنتخب إسرائيل بالمشاركة في بطولة "كوبا أميركا" العريقة، حيث تم وصفها بـ"الاتفاقية التاريخية".

وأشار موقع "آي 24 نيوز"، إلى أن "الاتفاق التاريخي يأتي مع احتمالية مشاركة إسرائيل ببطولة كوبا أميركا مستقبلا".
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وتقام بطولة "كوبا أميركا" كل 4 أعوام، وتتنافس فيها جميع منتخبات "كونميبول" العشرة، وعلى رأسهم البرازيل والأرجنتين.

وتتيح البطولة عادة باستقدام "منتخب ضيف" للبطولة، حيث سبق أن شارك في البطولة منتخبا قطر واليابان من قارة آسيا.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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