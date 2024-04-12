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رياضة

ليفربول يُذلّ على أرضه!

Lebanon 24
12-04-2024 | 00:00
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سقطة مذلة تعرض لها ليفربول أمس بعد هزيمتة كبيرة بنتيجة 0-3، على يد أتالانتا الإيطالي، في ذهاب ربع نهائي بطولة يوروبا ليغ، مما عقد مهمة تأهل الريدز لنصف النهائي.

خروج ليفربول من البطولة ليس مؤكدا حتى الآن، ولكن المهمة صعبة جدا، حيث عليه الانتصار بنتيجة 4-0 في إيطاليا من أجل "قلب الكارثة".
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وبالنظر لتاريخ سيناريوهات العودة السابقة في بطولات الأندية الأوروبية، نستطيع فهم فرصة ليفربول بتحقيق "السيناريو المجنون".

وفي بطولتي دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ، خلال 60 عاما، نجح عدد محدود من الفرق بقلب التأخر إلى تأهل.

ففي دوري أبطال أوروبا، 14 مرة نجحت فيها فرق بتحويل الهزيمة بـ3 أهداف إلى تأهل في الإياب.
أما في يوروبا ليغ، 18 مرة نجحت فيها فرق بتحويل الهزيمة بـ3 أهداف إلى تأهل في الإياب.(سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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