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رياضة

بعد الخسارة المذلة.. كيف علّق "كلوب"؟

Lebanon 24
12-04-2024 | 02:18
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قال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب مباراة أتالانتا التي خسر فيها فريقه 3-0 أنها "كانت مباراة سيئة جدا منا اليوم، أنا هنا فقط لأهنئ جماهير أتالانتا".

وتابع: "لقد فقدنا السيطرة قليلا اليوم، لا يوجد أي إيجابيات لنقولها، نحن في كل مكان وكذلك لا مكان أيضا".
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وأضاف في حديثه: "بدأنا المباراة بشكل رائع حقا ولكن لم نستمر، نستحق الخسارة، علينا ان نشعر بذلك الآن".
 
وعن التعويض قال: "الفوز في بيرطامو؟ نعم إذا لعبنا بشكل جيد، هل يمكننا الفوز 3-0؟ ليس لدي أدنى فكرة، لا، علينا أن نتعافى، يجب أن نشعر بالسوء حقا، كان أداء سيء، هكذا هو الأمر".

وأكمل: "تتمنى لو أنك بدأت بمحمد صلاح وسوبوسلاي وروبيرتسون؟ نعم، هكذا هو الأمر، أليس كذلك؟ للأسباب التي فعلتها، سأفعل الشيء نفسه مرة أخرى إذا كنت تريد أن تكون جيدا لبقية الموسم، فعليك إجراء تغييرات".(روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
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